Studeren in een voormalige gevangenis: "Haarlem als studentenstad komt er wel"

Amsterdam wordt drukker en drukker. Is Haarlem dan een goed alternatief voor studenten? Bouw Woon Leef ging langs bij de Haarlem Campus in de voormalige gevangenis De Koepel en sprak studenten en betrokkenen.

De Koepelgevangenis De Koepelgevangenis is ooit in 1901 gebouwd als een afgesloten plek, maar nu is het een open gebouw waar studenten, ondernemers en bewoners uit Haarlem elkaar treffen. Jaqueline van de Sande begon tien jaar geleden onder het mom 'open de koepel' met het redden van de destijds lege gevangenis. Nu lopen er elke dag 200 studenten rond. "Het was gesloten en we wilden het openen", legt Van de Sande uit.

Jacqueline van de Sande & Marijn Leijten - AT5

De Koepelgevangenis in 1919 Noord-Hollands archief

De Koepelgevangenis Stadsarchief Amsterdam Volgende

Quote "De Koepel is in beginsel een campus, gericht op studenten" Marijn Leijten - Gemeente Haarlem

Leijten legt namens gemeente Haarlem de verbinding tussen de Koepel, de stad en andere kennisinstellingen in Haarlem en de regio. Met de Koepel als spin in het web. Het open karakter van De Koepel is belangrijk voor betrokkenen. "De Koepel is in beginsel een campus, gericht op studenten. Maar de campus zal niet gesloten zijn. Deze is wat hedendaagser en staat in contact met de samenleving", vertelt Marijn Leijten.

De Koepel AT5

De Koepel AT5

De Koepel AT5

De Koepel AT5 Volgende

Quote "Op een gegeven moment ga je steeds naar dezelfde bar" Student over Haarlem

Haarlem studentenstad? Er wordt dus gewerkt aan een open en toegankelijke campus. Maar wat vinden de studenten zelf van de campus? "De stad wordt levendiger", vertelt een student van de SRH Haarlem Campus. "Maar ik denk wel dat Haarlem meer studentenbars nodig hebben. Want op een gegeven moment ga je steeds naar dezelfde bar." "Als ik de stad inga zie ik veel studenten", legt een andere student uit. "Haarlem als studentenstad komt er wel", voegt hij toe. Leijten ziet de toekomst van de campus positief in. "Mijn wens is dat over 10 jaar het niet per se draait om wat hier binnen gevestigd is. Maar dat iedereen hiermee verbonden is en regelmatig in- en uitloopt."

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam.