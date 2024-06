Een verlaten tramrails op de NDSM: kunst of niet?

Tien jaar geleden bekeek een AT5-verslaggever samen met Micha Schneiderberg, ofwel Gilad Bino Jr. Walvisch de collectie van het Museum voor Onbedoelde Kunst. Micha, museumdirecteur, leidt ons tien jaar later weer rond door een van de collecties.

Want: wat is onbedoelde kunst nou eigenlijk en waar vinden we het. Dit doet hij samen met algemeen directeur Willem Dielemans. In de afgelopen tien jaar timmerden Micha en Willem hard aan de weg, ze maakten zelfs een collectie in Sydney.

En verder deze aflevering In Zuidoost is het groot feest, het is namelijk de Week van Zuidoost, waar we een hiphopdance-battle zien en een workshop African Origin Dance. Tot slot zijn we in het Bijlmerparktheater, waar het theatercollectief Boys won't be boys de mannelijke norm wil doorbreken met een voorstelling.

B.O.O.S.T. Battle en African Origin Dance Challenge Tijdens de Week van Zuidoost zijn er veel verschillende activiteiten in Zuidoost, waaronder veel dans. ''Zuidoost staat wel bekend om zijn vele dansers'', vertelt Gregory Shaggy, organisator van de Boost Battle. Tijdens de battle strijden hiphopdansers om de beste te zijn, een verhitte battle. Tijdens de African Origin Dance Challenge dansen jong en oud de Sabar, een traditionele Senegalese dans.

Boys won't be boys Het theatercollectief Boys won't be boys wil in de theatervoorstelling de mannelijke norm doorbreken. In de multidisciplinaire voorstelling komen verschillende aspecten van het 'man zijn' aan bod. Het theatercollectief maakt met verschillende theaters lokale producties, waar het nu een lokale productie in Zuidoost is. Aan de voorstelling doen zowel bestaande spelers als lokale artiesten mee aan de voorstelling.

