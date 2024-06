Amsterdammers naar de stembus: "Referendum niet echt duidelijk, maar heb wel gestemd"

Honderden locaties in de stad zijn vandaag omgetoverd tot stembureau. En niet alleen voor de Europese verkiezingen, maar ook een referendum specifiek voor Amsterdam. Die gaat over de zogeheten Hoofdgroenstructuur. Over Europa was bij de meeste stemmers die wij spraken genoeg kennis, maar voor veel stemmers was het referendum een beetje een raadsel.

In Noord zit de stemming er in ieder geval goed in. "Het is een voorrecht, een privilege", aldus een blije stemmer. In totaal doen twintig partijen mee aan de Nederlandse verkiezingen voor het Europees Parlement. "Ja, het is best veel", aldus een man die naar de kieslijst kijkt. "Ik vind een verenigd Europa belangrijk, juist in deze moeilijke tijden", zegt hij tevreden na het stemmen.

Referendum

Naast het stemmen voor het Europa mochten Amsterdammers ook hun stem uitbrengen voor een Amsterdams referendum. Daar krijgen ze de vraag: "Bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit over de Hoofdgroenstructuur?" Maar niet iedereen in het stemhokje heeft hierop een antwoord. "Het was niet echt duidelijk, maar heb wel gestemd", zegt een vrouw lachend. "Ik moet me zo nog even inlezen", biecht een andere stemmer op.

Het referendum Hoofdgroenstructuur gaat kort gezegd over het beleid rondom beschermd groen in de stad. De initiatiefnemers van het referendum zijn het niet eens met het huidige beleid, waarin bijvoorbeeld ook kunstgrasvelden als groen worden gezien. "Ik ben tegen, omdat ik vind dat de gemeente zijn huiswerk moet doen over dit beleid", aldus een Amsterdammer. "Als je tegen stemt, gaan ze in de gemeenteraad er alleen maar over vergaderen en blijft het beleid toch hetzelfde", zegt een man die voor heeft gestemd.

Amsterdammers kunnen nog tot 21.00 uur vanavond stemmen.