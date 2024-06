Woningzoekenden opgelicht: borg betaald, maar valse sleutel na bezichtiging

Vijf woningzoekenden zijn in februari opgelicht. Ze betaalden vele honderden euro's borg voor een woning in de Charlotte de Bourbonstraat in Bos en Lommer, maar ze kregen een valse sleutel.

De politie is een onderzoek gestart, maar heeft nog niemand kunnen aanhouden. Wel heeft een van de gedupeerden een foto van een verdachte kunnen maken. Dat beeld is inmiddels door de politie verspreid. "Maar de kans bestaat dat er ook andere mensen bij deze zaak betrokken zijn geweest", zegt een politiewoordvoerder.

"Het is geen geheim dat het in Amsterdam behoorlijk moeilijk is om aan een woning te komen, maar mensen willen dat natuurlijk wel heel erg graag", vertelt de politiewoordvoerder. "Dan zien we dat criminelen daar op in spelen, met dit soort oplichtingspraktijken."

Wie de verdachte herkend, kan dat ook anoniem aan de politie doorgeven via Meld Misdaad Anoniem.