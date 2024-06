Schiphols Zwanenburgbaan en landingssysteem maanden in onderhoud: dit ga jij ervan merken

Het werk dat de komende maanden aan en rond Schiphols Zwanenburgbaan wordt uitgevoerd, zal voor veel Noord-Hollanders niet onopgemerkt voorbijgaan. Omdat de baan eerst twee weken volledig dicht gaat, en daarna nog tweeënhalve maand beperkt inzetbaar is, zullen vliegtuigen vaker gebruik moeten maken van andere banen. Dit ga jij ervan merken.

De sluiting van de Zwanenburgbaan, betekent dat de Buitenveldertbaan, de Kaagbaan en de Schiphol-Oostbaan vaker worden ingezet, schrijft Schiphol . Vooral op de Buitenveldertbaan en de Kaagbaan zal het drukker worden, want die banen worden ingezet voor zowel vertrekkende als aankomende vliegtuigen.

Het landingssysteem bestaat onder meer uit antennes en een zogeheten localizer, maar is inmiddels dusdanig verouderd dat het moet worden vervangen. En dat is niet één nacht gepiept. Sterker nog: Luchtverkeersleiding Nederland verwacht tot medio september nodig te hebben om het systeem te moderniseren.

Vanaf 29 juni is de Zwanenburgbaan weer open, maar zal hij toch veel minder worden ingezet dan gebruikelijk. Dat heeft te maken met een renovatie van het landingssysteem (ILS). Piloten gebruiken dat landingssysteem om vliegtuigen in een optimale koers en daalhoek af te dalen richting de baan.

Extra inzet van de Buitenveldertbaan zal vooral gemerkt worden in Amstelveen, Amsterdam-Zuidoost en het Gooi. Ook inwoners van Haarlemmermeer moeten rekening houden met extra overlast, want de naderings- en vertrekroutes naar en van de Kaagbaan lopen vooral over die gemeente.

Als de Schiphol-Oostbaan wordt ingezet, naderen toestellen die baan via Volendam, Monnickendam en Amsterdam-Noord, Amsterdam-Centrum, Oud Zuid en de Nieuwe Meer. Vooral op dat laatste stuk kunnen inwoners dan meer overlast ervaren dan gebruikelijk, zo is tijdens eerdere onderhoudsbeurten gebleken.

Maar dat ILS was toch begin vorig jaar al vervangen? Dat klopt, zegt een woordvoerder van de Luchtverkeersleiding Nederland, die eraan toevoegt dat de Zwanenburgbaan in beide richtingen wordt gebruikt voor landingen.

"Vorig jaar hebben we het landingssysteem van noord naar zuid vervangen, nu doen we dat met het landingssysteem van zuid naar noord. We kunnen het niet tegelijk doen."

Heiloo, Uitgeest, Castricum en Krommenie

Van eind juni tot half augustus kan de Zwanenburgbaan alleen door vertrekkende toestellen worden gebruikt, maar dus niet door landende vliegtuigen. In plaats daarvan zullen de Polderbaan en de Aalsmeerbaan worden ingezet.

Toch betekent verplaatsing van vluchten naar de Polderbaan niet dat het in het luchtruim boven grofweg Heiloo, Uitgeest, Castricum en Krommenie en de IJmond drukker zal worden. "De Polderbaan is al een preferente (voorkeurs)baan en wordt dus sowieso bij wind uit zuidelijke richting ingezet", aldus een woordvoerder van de Luchtverkeersleiding. "In dit gebied dus geen extra landende vluchten dan normaal gezien."

Als de Aalsmeerbaan wordt ingezet als alternatief voor de Zwanenburgbaan, kunnen inwoners van onder meer Uithoorn, Aalsmeer en Rijsenhout wél extra hinder ondervinden.

Van half augustus tot half september worden er meetvluchten uitgevoerd, om te controleren of het gerenoveerde systeem nauwkeurig genoeg werkt. In die periode is de Zwanenburgbaan ook afgesloten voor vertrekkende vliegtuigen.

En zelfs nadat die testen zijn afgerond, kan de Zwanenburgbaan nog maar beperkt worden ingezet. Het systeem moet namelijk twee maanden feilloos hebben gewerkt, voordat er ook weer bij beperkt zicht gebruik van gemaakt mag worden. Zonder tegenslag kan de baan dus op z'n vroegst medio november onbeperkt worden ingezet.

Verademing voor Assendelft

Bewoners van de naderings- en vertrekroutes van de Zwanenburgbaan zullen de werkzaamheden in positieve zin gaan merken. Geen landende vluchten op die baan, betekent dat het bijvoorbeeld boven de Westeinderplassen en delen van Aalsmeer een stuk stiller zal zijn. Vanuit het noorden zal het vooral een verademing zijn voor Krommenie en Assendelft.

In de periodes dat er ook geen vluchten vanaf de Zwanenburgbaan vertrekken (van 17 juni t/m 28 juni en van medio augustus tot medio september) zal het ook stiller zijn boven Rijsenhout en Abbenes (in zuidelijke richting), en boven Halfweg, Zwanenburg en Zaandijk (in noordelijke richting).