Flink meer herrie boven de stad door onderhoud Schiphols Zwanenburgbaan

De komende maanden komt er in de stad flink meer overlast van vliegtuigen. Schiphol voert vanaf 17 juni onderhoud uit aan de Zwanenburgbaan waardoor een stuk meer vluchten over verschillende delen van de stad gaan.

Door de sluiting van de start- en landingsbaan moeten de Buitenveldertbaan, de Kaagbaan en de Schiphol-Oostbaan vaker worden ingezet, schrijft Schiphol. Vooral op de Buitenveldertbaan en de Kaagbaan zal het drukker worden, want die banen worden ingezet voor zowel vertrekkende als aankomende vliegtuigen

Noord, Centrum, Oud Zuid en Nieuwe Meer

Bij gebruik van de Oostbaan, doorgaans de baan voor kleine vliegtuigen, privéjets en helikopter, naderen vliegtuigen via Noord, over het centrum, Oud Zuid en Nieuwe Meer. Bewoners van die gebieden zullen dus een stuk vaker vliegtuigen over horen komen. Bij gebruik van de Buitenveldertbaan hebben vooral bewoners van Zuidoost en Amstelveen last.

Bekijk hieronder de naderings- en vertrekroutes van vliegtuigen die op de Kaagbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan landen.