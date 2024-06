Gillende sirenes en lange rijen ambulances: Artis opent deuren voor chronisch zieke kinderen

In totaal worden zo'n duizend kinderen en hun familie met vijfhonderd voertuigen naar de dierentuin gebracht. Dat gaat via een lange stoet over de weg, maar ook via het water door boten van de Reddingsbrigade. Het idee van het dierentuinbezoek is dat kinderen 'gewoon weer even kind kunnen zijn'.

Verkeersmaatregelen

Door het KinderBeestFeest is een aantal verkeersmaatregelen genomen in de Plantagebuurt. Zo geldt tussen 12.00 en 23.00 uur een parkeerverbod op de Plantage Middenlaan, Plantage Doklaan, Henri Polaklaan, Plantage Parklaan en de Plantage Kerklaan.

Tussen 16.00 en 23.00 uur zijn de Plantage Middenlaan, de Plantage Kerklaan, de Plantage Doklaan en de Henri Polaklaan afgesloten voor al het verkeer, dus ook voor fietsers, schrijft de gemeente. De Anne Frankstraat is ter hoogte van de Latjesburg tussen 16.00 en 23.00 afgesloten voor gemotoriseerd vervoer en tram 14 wordt omgeleid.

'Niks aan de hand'

De gemeente benadrukt mensen die de lange stoet voertuigen zien niet naar 112 te bellen: "Schrik niet als u vrijdagavond deze luidruchtige stoet door Amsterdam ziet rijden. Er is niets aan de hand, maar ga wel aan de kant!", aldus de gemeente.

Het KinderBeestFeest vindt dit jaar voor de 25ste keer plaats. Bij de dag zijn zeker 1500 vrijwilligers betrokken. Eerder maakte AT5 onderstaande video over de dag: