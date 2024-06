Prinses Beatrix heropent Molen van Sloten

De molen is de afgelopen maanden volledig opgeknapt. De wieken, de roeden en de vijzel van de molen zijn vervangen. Daarvoor moest 180 duizend euro neergelegd worden. Een deel hiervan werd betaald met subsidies, doordat de romp een monumentale status heeft. Daarnaast is met een crowdfunding twintigduizend euro opgehaald.

Prinses Beatrix beschermvrouwe van De Hollandsche Molen, de vereniging die zich inzet voor het behoud van molens in Nederland. Daarom was zij vandaag aanwezig bij de feestelijke opening. En dat trok veel bekijks. "Ik kom speciaal voor de prinses. De molen heb ik al zo vaak gezien", lacht een vrouw.

De moeder van Prinses Beatrix, Koningin Juliana, opende de Molen van Sloten in 1999. "Ja, toen Juliaantje hier was, was het ook gezellig", weet een buurvrouw nog. "Maar dit is ook leuk om mee te maken. En fijn dat de wieken weer draaien."