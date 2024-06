Tram 12 vanaf 21 juli weer over de Berlagebrug, tot die tijd verkeershinder

Het Verkeer is terug bij de Berlagebrug, die vorig jaar is gerenoveerd. Er waren toen problemen met het inpassen van het nieuwe tramspoor. Deze week zijn de werkzaamheden gestart om die problemen op te lossen en dat betekent dat tram 12 vanaf half juli over de brug zal rijden.

Na een 16 weken durende renovatie is de Berlagebrug op 10 november 2023 weer geopend voor verkeer en scheepvaart. De brug is voorzien van een nieuw beweegbaar dek en binnenwerk, terwijl de monumentale elementen zoals lantaarnpalen en leuningen zorgvuldig zijn gerestaureerd. Met deze vernieuwing kan de brug uit 1932 weer decennia mee.

Problemen met het tramspoor

In oktober 2023 bleek het tramspoor niet goed te passen, waardoor besloten werd de brug op 10 november te openen voor verkeer en scheepvaart, met uitzondering van de tram. Er is in de tussenliggende tijd gewerkt aan een oplossing, waardoor tram 12 vanaf 21 juli weer over de brug kan rijden, en dus ook weer van en naar het Amstelstation.

Projectleider San Stevens legt uit wat de hervatte werkzaamheden aan het tramspoor op de brug inhouden: "Momenteel zijn wij bezig met het asfalt en het beton. Hierna brengen wij het spoor aan en brengen de bovenleiding terug boven de brug." Helaas is er wat overlast voor de buurt. Denk hierbij aan geluidshinder en ook zijn er nachtwerkzaamheden. Kijk op de website van de gemeente als je wil weten wanneer die precies zijn."