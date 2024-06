Betekent vertrek wooncomplex Change= een keerpunt in servicekosten als verdienmodel?

Amsterdam heeft er sinds zo'n acht jaar een woonconcept bij: grote complexen voor starters waarbij naast kale huur de 'servicekosten' hoog oplopen. Een bekend voorbeeld: Change=. Dit soort complexverhuurders komen regelmatig in opspraak en worden door huurdersgroepen voor de rechter gedaagd. Hoe kan het dat we dit in de laatste jaren zo zien groeien? En betekent het recent aangekondigde vertrek van Change= uit Nieuw-West een keerpunt in dit soort zaken?

Honderden woningen die allemaal in één gebouw zitten en bewoners die naast wonen nog veel meer aangeboden krijgen: een conciërge of huismeester, een fitnessruimte, reparateurs, het zit allemaal in de huur. Althans, zo werd het in 2017 aangekondigd toen Change= in Nieuw-West begon te verhuren.

Inmiddels zijn er tientallen complexen in de stad die dit soort comfort bieden. Maar; waar de kale huur betaalbaar lijkt, komen er voor al die diensten hoge servicekosten bij die dat soort 'inbegrepen diensten' bekostigen. En voor dat laatste moeten veel van die verhuurders en beheerders de laatste jaren voor de rechter komen.

"Je ziet dat de manier van huren is veranderd", vertelt Tjerk Dalhuisen van Stichting !Woon. "Vroeger waren er naast kale huur en gas-, water-, en lichtbedragen weinig kosten aan studentencomplexen, maar er zijn nu investeerders die rendement willen maken. Die verhuren niet omdat ze huurders zo gezellig vinden, maar om geld te verdienen." Hij vergelijkt de manier van wonen met Amerikaanse en Engelse praktijken: "Daar werkt dit goed."

Duizenden zaken

Stichting !Woon staat - net als huurrechtadvocaat Jennifer Alspeer - huurdersgroepen bij die zich verenigen. De woonstichting doet dit inmiddels bij 5630 woningen over de hele stad: "Misschien zijn er nog wel meer complexen die wij niet in beeld hebben, maar het probleem is groot." Ook de huurcommissie ziet een stijging in actieve huurdersgroepen die de weg naar de rechter weten te vinden: "Van de ruim 13 duizend zaken die we in 2023 behandelden, betroffen er 2.867 zaken rond servicekosten."