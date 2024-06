Op plek van voormalig Blaricums ziekenhuis komen bijna 700 woningen

Op het terrein van het voormalige Tergooiziekenhuis verrijzen na 2026 zo'n zevenhonderd huizen, waarvan honderd sociale huurwoningen. In de nieuwe Blaricumse woonwijk, die Craibosch gaat heten, is er eveneens veel ruimte voor medische functies, waaronder een zorghotel. Dat blijkt uit het plan dat nu naar de gemeenteraad gaat.

In dit conceptplan is er vooral ruimte voor zorgwoningen. Dat moeten er ongeveer 280 worden. Naast de honderd sociale huurwoningen is er plek voor zo’n 180 middenhuur/koop en nog eens 120 vrije sectorwoningen.

Bakker

Op de plek van het oude ziekenhuis blijft zorg een belangrijk aspect. Zo willen de initiatiefnemers en de ontwikkelaar dat er een huisarts, een fysiotherapeut, een apotheek, een tandarts, een zorghotel en een ambulancepost komen. Dan is er wat betreft nog ruimte voor buurtfuncties. Denk daarbij aan een kapper, een bakker, een restaurant en een wellnessvoorziening.

Vorige week hebben de gemeente Blaricum, eigenaren DHG, Berkely Investments, Rosewood Group en ontwikkelaar Inspire Real Estate hun handtekening gezet onder een overeenkomst. Hiermee hebben de partijen hun samenwerking bekrachtigd voor het Craibosch-project. Het oude Tergooi moet 'een groene plek worden om te wonen en te werken.'

Maximale hoogte

"De gemeente Blaricum heeft ingezet op 25 procent reguliere sociale huurwoningen, 45 procent reguliere middenhuur-/koopwoningen, 30 procent reguliere woningen in de vrije sector en een deel zorgwoningen. Wij vonden ook dat de maximale hoogte van de nieuwe bebouwingen niet meer mag zijn dan maximale hoogte van het huidige ziekenhuis", vertelt projectwethouder Anne–Marie Kennis.

Na de zomer moet de Blaricumse politiek dit conceptplan vaststellen. Maar het duurt nog wel even voordat de nieuwe wijk daadwerkelijk is gerealiseerd. Sinds begin mei is Tergooi het onderkomen van 250 statushouders. De gemeenteraad is akkoord gegaan met deze opvang, maar heeft als eis gesteld dat deze groep er tot half 2026 kan verblijven. Dat betekent dat in dat najaar de eerste bouwwerkzaamheden moeten kunnen starten.