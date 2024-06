Aangifte tegen Rico Verhoeven wegens bedreiging op expositie in Wereldmuseum

Tegen Rico Verhoeven is aangifte gedaan wegens bedreiging. Vroegh Advocatenkantoor bevestigt tegenover AT5 dat die door cliënt Tibor Koppers is ingediend. Hij zou vorige week tijdens een expositie over vechtsport in het Wereldmuseum, het voormalige Tropenmuseum, door de kickbokser en diens manager zijn bedreigd.