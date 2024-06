Reacties op protestactie met rode verf: "Dit kan op een andere manier dan bekladden"

Bedrijven aan de De Lairessestraat in Zuid, aan de Herikerbergweg in Zuidoost, het Singel en het Maagdenhuis van de UvA zijn vannacht beklad met rode verf. Actiegroep Palestine Action Amsterdam heeft de actie opgeëist. De actiegroep wil dat de bedrijven de vermeende banden met Israël verbreken.

Ook studenten passeren het, inmiddels zo goed als schone, Maagdenhuis. "Het klinkt heel verkeerd, maar ik ben altijd wel blij als studenten net wat extremer gaan in hun protest, omdat er dan toch vaak wel weer een oog opengaat", vertelt een student. "Ergens wel trots op ze, ik sta er niet volledig achter, maar het is echt beter dan niets."

In de loop van de ochtend staan schoonmakers met de hogedrukspuit in de hand de verf te verwijderen. Voor de marktlieden op het Spui, voor de deur van het Maagdenhuis, betekent dat een constant lawaai. "Ik dacht meteen het heeft met de pro-Palestina demonstraties te maken", vertelt een marktvrouw. Een andere koopman vult aan: "Toen het spuiten begon zag ik dat de halve gevel was volgekalkt en ik vind dat zo'n onzin."

Een studente die langs het Maagdenhuis loopt is kritischer. "Het zal zeker wel effect hebben, het valt op, want mensen die langslopen die zien het", geeft zij aan. "Ik denk ook dat het wel op een andere manier dan iets te vernielen of onder te kladderen kan."

Al denkt de andere student dat het wel degelijk effect heeft. "We hebben het er nu bijvoorbeeld wel over dus het doet wel degelijk wat", vertelt hij. "Elk klein ding doet iets. En het zet de UvA gewoon heel erg onder druk."

Een woordvoerder laat weten dat de UvA het 'heel erg zonde' vindt. "We moeten het gebouw nu gaan reinigen, maar dat geld gebruiken we liever voor ons onderwijs of onderzoek."