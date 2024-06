Drugsduikers opgespoord met microfoons en drones: "Ze kunnen niet meer ontsnappen"

Duikers die drugs onder schepen vandaan komen halen in het Westelijk Havengebied moeten in de toekomst makkelijker opgespoord kunnen worden. Er is een systeem met microfoons die onder water werken ontwikkeld en er kan daarna een drone de lucht in.

Dat er drugs in containers op schepen worden gesmokkeld is een bekend probleem, maar criminelen plakken of verstoppen soms ook pakken met cocaïne onder de scheepsromp of bij de schroeven. Hoe vaak dat precies gebeurt kunnen de instanties niet zeggen.

"Wat we zien is dat deze manier van smokkelen vaak ook met de lading te maken heeft", zegt Timon Wilshaus van het samenwerkingsverband Sterk Onderzeekanaal, dat bestaat uit onder meer het havenbedrijf, de gemeente en Douane. "Want we hebben hier in dit gebied relatief minder containers en je ziet dat toch dat deze methode vaker gebruikt wordt bij bulkschepen." Dat zijn schepen die bijvoorbeeld grote ladingen kolen of zand vervoeren.

Nadat microfoons de drugsduiker detecteren, kan er een drone van de douane de lucht in. "Die blijft hem volgen, totdat de duiker aan land gaat en dan zorgen we dat er een auto van de douane of politie is. Dus hij kan niet meer ontsnappen", zegt Ger Koomen van de douane. "We hebben warmtecamera's waar we onder water de duikers mee kunnen volgen."

Groot deel

Het is nog niet bekend wanneer het systeem gebruikt gaat worden. Het is de bedoeling dat er op termijn een groot deel van het Westelijk Havengebied mee in de gaten gehouden kan worden.

Naast het systeem met de microfoons wordt er ook gewerkt aan sonarapparatuur die scheepsrompen kan scannen op afwijkingen.