Buren maken gigantisch borduurwerk om ‘lelijke’ gevel op Weesperstraat weg te werken

“Hé, ouwe borduurder”, roept een bewoner van de Weesperstraat. Samen borduren om de buurt mooier te maken en elkaar beter te leren kennen: op de Weesperstraat hebben al meer dan tweehonderd mensen aangehaakt om een 'steekje' bij te dragen. Zelfs burgemeester Halsema stapte van haar fiets om mee te borduren. Of ze het een beetje in de vingers heeft? "Femke is een natuurtalent", aldus een van de hobbyisten.