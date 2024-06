Is Denk activistisch of constructief? "Het is tijd voor een Denk-wethouder in Amsterdam"

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 wil Denk graag meebesturen in Amsterdam. Dat zegt fractievoorzitter Sheher Khan in AT5's Park Politiek. "Het is in het belang van het bestrijden van de tweedeling in de stad. Het is tijd voor een Denk-wethouder die meer oog heeft voor de buitenwijken."

Op een eventueel wethouderschap na de volgende gemeenteraadsverkiezingen zegt Khan nu geen nee. "Je moet alles doen in het belang van de stad. Wat jij denkt dat de stad beter maakt. Mocht die gelegenheid zich voordoen, dan zeg ik daar geen nee op."

Denk zit sinds 2018 in de gemeenteraad en de fractie wordt sinds de afgelopen verkiezingen in 2022 geleid door Khan.

"Ik ben geen activist, ik ben een politicus. Ik heb een idealistische inborst en kijk naar mensenrechten. Alles wat de mensenrechten verbetert, met elke partij die dat doet, ben ik bereid om samen te werken. Of ze nu coalitie of oppositie zijn, links of rechts of conservatief of progressief", zegt Khan.

Hij vervolgt: "Op sommige punten kan het zo zijn dat die overeenkomen met conservatieve partijen. Op andere standpunten zijn we weer progressief. Op onze economische standpunten kunnen we links genoemd worden, we willen welvaart herverdelen."

Bosma

Op de Amsterdamse politiek drukt Denk een flinke stempel. Ze staan vooraan om op te komen voor de automobilist en onlangs nog kondigde Khan aan dat hij Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) wil weren bij herdenkingen in Amsterdam. "Hij is degene die de uitspraak 'minder, minder, minder' heeft bedacht. De democratie is meer dan het volgen van procedures. Het draait ook om je gedachtegoed."

Bekijk hierboven de hele uitzending met Denk-fractievoorzitter Khan, waarin hij ook ingaat op het effect van de aanhoudende oorlog in Gaza op zijn werk en privé. Ook de omstreden lhbti-poster uit het verkiezingsprogramma van de landelijke partij- Khan was voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie - komt ter sprake.