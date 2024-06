28 jaar voor dodelijke schietpartij pizzeria Hugo de Grootplein

Het hof legt Cherif A. 28 jaar gevangenisstraf op voor het doodschieten van de uitbater van een pizzeria aan het Hugo de Grootplein in West. Bij de schietpartij in oktober 2019 kwam de 49-jarige restauranthouder Goran Savic om het leven.

De schietpartij vond plaats op 23 oktober. De beruchte Montenegrijnse crimineel Jovan Djurovic raakte zwaargewond, maar overleefde de schietpartij. Later verklaarde hij dat de schietpartij te maken heeft met problemen in zijn thuisland.

'Erin geluisd'

Kort na de schietpartij werd Cherif A. opgepakt in zijn Volkswagen Golf. Hij voldeed aan het signalement en er werd ook een vuurwapen in de auto aangetroffen. A. heeft altijd ontkend de schutter te zijn. Volgens hem was hij erin geluisd en had de werkelijke schutter in zijn kleding de moord gepleegd.

De rechter geloofde niets van dat verhaal en legde eerder al een gevangenisstraf van 24 jaar op. Het hof acht nu bewezen dat "de verdachte zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan gekwalificeerde doodslag en poging tot moord".