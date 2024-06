Miniserie De Rechtbankmeneer #2: Mijn ouwe

Maarten van der Tas komt al 45 jaar lang elke dag op de Amsterdamse rechtbank. Geboren in een juristerij familie zat hij op zijn 16e voor het eerst op de publieke tribune. Hij heeft duizenden zaken bijgewoond, het werd zijn leven. In deze tweede aflevering vertelt Maarten over oorlogsmisdadiger Pieter Menten en de rol die zijn vader, Meester Leo van der Tas, speelde in deze zaak.

De muur achter hem hangt vol foto's van Maarten zelf met bekende Amsterdammers: Job Cohen, Femke Halsema, Estelle Cruijff, Badr Hari. En er hangen vooral veel foto's van bekende advocaten: De oude Moszkowicz, Bram Moszkowicz, Benedicte Ficq. Maarten staat er glunderend naast. Hij heeft een speciale liefde voor advocaten: "Ik wil niet graag rechter zijn, en ook geen officier van justitie. Nee, advocaat, dat is leuk."

"Mijn ouwe, die kon iets. Daar waren er maar heel weinigvan, advocaten die dat konden." Zijn vader Leo van der Tas is een bekende advocaat in de jaren 60-70. Hij is een civilistmaar doet ook af en toe strafzaken. Zo wordt hij ook benaderddoor oorlogsmisdadiger Pieter Menten. Menten liep na de oorlog tegen de lamp toen hij geroofde kunst begon teverkopen in Amsterdam. "Hij had kunst, vastgoed, auto's, alles had hij geroofd van Poolse joden die door hem warenomgebracht. Toen hij gearresteerd werd moest hij een goedeadvocaat hebben. Hij is toen bij mijn ouwe geweest."

Leo van der Tas, de vader van Maarten -

Overleven in Dachau Leo van der Tas komt vanwege zijn verzetsdaden in Dachau terecht. Maarten laat het boek Overleven in Dachau zien dat zijn vader schreef over zijn ervaringen tijdens de jaren 40-45. Leo studeert aanvankelijk medicijnen maar als hij het kamp overleeft stapt hij over op rechten. "Eerst kwam Menten bij Max Moszkowicz aankloppen, daar had 'ie een hele goede aan gehad. Toen kwam hij bij mijn ouwe maar die wilde het ook niet doen. Mede door zijn Dachau verleden. Dat soort mensen zijn natuurlijk extra kwetsbaar voor mensen zoals Menten." Over het kampverleden van zijn vader wil Maarten liever niet vertellen, dat is te privé. "Maar ik kan je wel zeggen dat we niet altijd zo'n heerlijk leventje hebben gehad. Het was niet altijd een paradijs." De miniserie ‘De Rechtbankmeneer’ is onderdeel van het programma Damsko.