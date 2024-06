Illegale roeiactie in Noord: "Een loods en een opstapplek, dat is het enige wat we vragen"

Normaal gezien is het rustig op het Noordhollandsch Kanaal. Tot deze ochtend, tijdens de demonstratie van roeivereniging NoordRoeit. Geen spandoeken en borden, maar roeiboten die illegaal te water gaan in de wateren van Noord om te strijden voor hun eigen clubhuis. "Waar wachten we op, kom op gemeente, geef ons een plek!"

AT5

Vanaf een zelf aangelegd vlot stappen vandaag jonge én oude Noorderlingen aan boord van een dubbel vier, skiff of dubbel twee. En of je al vaker de riemen hebt vastgehouden of niet: vandaag is iedereen welkom om te roeien op het kanaal. De vereniging is er namelijk klaar mee dat ze geen eigen plek hebben in hun stadsdeel om boten aan te meren en te stallen. Deze strijd voeren ze al vier jaar lang met de provincie en het stadsdeel. “Kom gemeente doe eens gek, geef NoordRoeit een goede plek!”

Quote "De boten staan nu in een loods in Almere, dat is flink heen en weer reizen" ERWIN DAALHUISEN - BESTUURSLID NOORDROEIT

Dat ze het IJ moeten oversteken om te kunnen roeien is voor bestuurslid Edith Verhulst van NoordRoeit onacceptabel. Na een jarenlange strijd met de gemeente en de provincie, die het kanaal waar ze op willen roeien heeft bestempeld als ‘vervoerskanaal,’ kan de vereniging nu niet anders dan demonstreren.

AT5

"Je merkt dat er bijna geen vrachtschepen zijn, je zou kunnen denken dat dat komt omdat het weekend is, maar door de weeks is het ook zo," vertelt bestuurslid Erwin Daalhuisen. ''Kijk hoe rustig het hier is, hier is geen verkeer op het water te zien. In de negen jaar dat ik in Noord woon heb ik misschien twee keer een schip gezien.”

Het water op Dus gaan de 'demonstranten' het water op, al zijn ze in bescheiden aantallen gekomen. Ongeveer dertig enthousiastelingen binden de riemen vast, gaan zitten op de stoeltjes en zodra de stuurman ‘na nu’ heeft geroepen gaat de kracht in de benen. Waar de een in zijn studentenjaren wedstrijdroeier is geweest, de ander al 20 jaar roeit bij een roeivereniging of nog nooit geroeid heeft, komt één ding duidelijk naar voren. “Noord is zo mooi vanaf het water. Het geeft zoveel rust. Het is prachtig.”

Reactie gemeente

We hebben nog geen roeivereniging, en dat terwijl Noord hartstikke waterrijk stadsdeel is. Het zou fantastisch zijn voor het bestuur en al 150 leden als we samen een geschikte plek vinden. Daarom gaan we samen ook nog een keer kijken door de lijst of andere plekken niet alsnog haalbaar zijn. Er staat dan ook een afspraak met het bestuur van NoordRoeit ingepland.