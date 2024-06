Alle stemmen van referendum geteld: meer dan de helft stemt tegen groenplannen

59.1 procent van de Amsterdammers die hun stem hebben uitgebracht over de groenplannen van de gemeente heeft het stipje bij 'tegen' ingekleurd. De gemeenteraad neemt over iets meer dan twee weken een beslissing over de plannen.

Gisteren reageerden de initiatiefnemers van het referendum al vol enthousiasme op de voorlopige uitslag, waarin toen ook al naar voren kwam dat 59,1 procent tegen hadden gestemd. Sonja Brilman kon het eigenlijk niet geloven. "Ik had een beetje een onbestemd gevoel dat het beide kanten op zou kunnen gaan."

De angst bij de initiatiefnemers was dat niet genoeg Amsterdammers de vraagstelling, die ook al moeilijk tot stand kwam, zouden begrijpen. Nu all stemmen geteld zijn blijkt dat 59.1 procent van de Amsterdammers die hebben gestemd tegen het voorgenomen besluit in de Hoofdgroenstructuur was. 34.7 procent stemde voor en 6.2 procent was blanco. In totaal bracht 37,5 procent van de kiesgerechtigde Amsterdammers een stem uit bij het referendum, dat is zo'n tien procentpunten minder dan het aantal stemmers voor het Europees Parlement.

Verantwoordelijk wethouder Van Dantzig, die tijdens de verkiezingsdag nog vol vertrouwen was voor de uitslag, feliciteerde de initiatiefnemers donderdagnacht al via social media, en liet weten zich in te blijven zetten 'voor een groene stad en betaalbare woningen'. Hij wilde niet op camera reageren op de uitslag van het referendum.

Hoe nu verder?

Maar wat staat er nu te gebeuren nu een meerderheid tegen heeft gestemd op het referendum? De bal ligt bij de gemeenteraad, die de plannen moet gaan bespreken en het referendum - dat niet bindend was - mee kan nemen in het besluit. Volgens de initiatiefnemers zou de gemeenteraad 'zichzelf in de voet schieten' als ze de uitslag negeren.

Tijdens de raadsvergadering van 26 juni moet de gemeenteraad een beslissing nemen of het voorgenomen besluit over de groenplannen wordt ingewilligd, of dat Van Dantzig terug moet naar de tekentafel. AT5 is voorafgaand aan de vergadering live met Stemming op de Stopera om het met raadsleden te hebben over de groenplannen.

Zondagavond na 23.00 uur wordt bekend hoe Amsterdam heeft gestemd voor het Europees Parlement.