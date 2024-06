Vrienden-wooncoöperatie De Warren winnaar Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2024

Ook dit jaar heeft wethouder woningbouw Reinier van Dantzig de Amsterdamse Nieuwbouwprijs uitgereikt. Dit keer aan een project dat nauw aan zijn hart ligt, vanaf de eerste paal is van Dantzig betrokken geweest bij het project en hij is uitermate trots dat het in Amsterdam gelukt is om zo'n collectief project te realiseren. "Samenwonen is de toekomst, daar wil ik fors op inzetten"