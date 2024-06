West nl Gluren bij de buren: binnenkijken bij tuinen in West

De hekken van tuinen in West die normaal gesloten blijven, werden vandaag een dagje opengezet voor publiek. Zoals het Geuzenhof in de Baarsjes, dat wordt gezien als een voorloper van de ontwikkeling van groen in de stad. "Vroeger was een tuin echt een eliteding."

AT5

Een van de tuinen waar mensen binnen mochten kijken is het Geuzenhof in de Baarsjes. De binnentuin werd ontworpen voor de Tweede Wereldoorlog en is volgens directeur van het Van Eesteren Museum, Jorn Konijn, een voorloper van de ontwikkeling van groen in Nieuw-West, zoals stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren het bedacht in zijn Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam. Konijn: "Vroeger was het groen afgesloten, het was alleen om naar te kijken en hoogstens toegankelijk voor de bewoner van gebouwen. Het Geuzenhof is als bouwblok al iets meer opengezet: de tuin daar was bedoeld als ontmoetingsplek. Het moest een ontmoetingsplek zijn, neutraal, voor mensen uit alle zuilen van de samenleving."

Bron: Beeldbank Stadsarchief

Konijn maakt ook het bruggetje naar nu: "Het is nu ook weer interessant en spannend hoe men omgaat met groen in de stad. Er is druk om woningen te realiseren, ontwikkelaars zien daar wel wat in. Daarmee staat het groen ook weer onder druk, kijk maar naar alles rondom de Hoofdgroenstructuur deze week." Bezoekers zijn enthousiast. "Leuk om te zien", vertelt een bezoeker. "Ik was altijd wel benieuwd hoe het er hier uitzag wanneer ik hier langsliep." Een ander vindt het ook mooi, maar vraag zich wel af hoeveel mensen er ook echt gebruik van maken: "Ik woon ook in een huis met een binnentuin. Maar niemand gaat daar zitten want dan krijg je 500 ogen op je", vertelt hij.