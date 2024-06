Vijf Ajacieden geselecteerd voor Europees kampioenschap

Vijf Ajacieden kunnen de mogelijkheid krijgen om minuten te maken op het EK dat over minder dan een week begint. In de selecties van Nederland, Kroatië en Turkije zijn door de bondscoaches in ieder geval één Ajax-speler opgenomen.

In de Nederlandse selectie zijn Brian Brobbey en Steven Bergwijn opgenomen voor het eindtoernooi. Ajax is daarmee geen hofleverancier voor het elftal van Ronald Koeman. Verrassend genoeg is dat Liverpool met drie spelers. PSV en Feyenoord hebben ook twee spelers in de selectie. De Rotterdammers zijn met zeven spelers op het toernooi de hofleverancier vanuit de Eredivisie.

De andere drie Ajacieden vinden we terug bij Kroatië en Turkije. In de Kroatische selectie zitten de verdedigers Borna Sosa en Josip Sutalo. De Kroaten zitten in de lastige groep bij Italië (die de vorige editie wist te winnen), Spanje en Albanië.

In de Turkse selectie wist Ahmetcan Kaplan een plekje te bemachtigen. De 21-jarige verdediger werd één keer eerder geselecteerd voor het nationale elftal, maar wist nog niet zijn officiële debuut te maken. De Turken spelen in de groepsfase tegen Georgië, Portugal en Tsjechië.

Tadic, Eriksen en Vertonghen

Naast de vijf Ajacieden die nog in de kleuren van Ajax spelen, zijn er ook heel wat oud-spelers op het toernooi aanwezig. In de selectie van Nederland gaat het om Daley Blind (Girona FC), Ryan Gravenberch (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern München) en Frenkie de Jong (FC Barcelona) en jeugdspeler Donyell Malen (Borussia Dortmund). Er zitten ook nog twee Amsterdammers in de selectie dat zijn Xavi Simons (RB Leipzig) en Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).

Oranje telt, dat is natuurlijk geen verrassing, de meeste oud-Ajacieden. Denemarken neemt er ook heel wat mee, namelijk drie. Dat zijn verdediger Rasmus Kristensen, Christian Eriken en spits Kasper Dolberg. Bij de Belgen, waar meestal wel een oud-Ajacied mee is, kon de inmiddels 37-jarige Jan Vertonghen nog rekening op een belletje van de bonscoach. En natuurlijk heeft Servië ex-aanvoerder Dusan Tadic opgenomen, net zoals Namanja Gudelj.

Ook bij tegenstanders Oranje

Ook bij twee tegenstander van Oranje vinden we oud-spelers terug. In de Poolse selectie kon Arkadiusz Milik, die nu voor Juventus speelt, rekenen op een plekje. Het is nog wel de vraag of de spits het toernooi gaat halen, tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne eerder deze week raakte hij geblesseerd. Bij Oostenrijk zijn Maximilian Wöber en Florian Grillitsch mee. De middenvelder werd transfervrij gehaald door Alfred Schreuder en speelde maar één seizoen in Amsterdam.

Bij nog vijf andere landen maken ook nog spelers met een Ajax-verleden kans op minuten op het EK. Voor Slowakije is Stanislav Lobotka mee. De middenvelder speelde nooit in het eerste van Ajax, maar maakte wel minuten voor het beloftenelftal. Roemenië heeft Razvan Marin opgenomen en Georgië de bij Ajax mislukte Georges Mikautadze. In de Tsjechische selectie was er plaats voor Václav Cerný en bij de Portugezen is Francisco Conceição mee.

Het Nederlands elftal begint het EK in Duitsland op 16 juni met een wedstrijd tegen Polen. Daarna volgen duels met Frankrijk (21 juni) en Oostenrijk (26 juni). In de aanloop naar het eindtoernooi oefent Oranje nog tegen IJsland in De Kuip.