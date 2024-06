De Spot: Loesje (82) zet na 53 jaar een punt achter haar tropische vissenwinkel

Een klein rondje in de zaak getuigt van Loesjes tropische vissenkennis. "Hier zijn mooie Afrikaanse cichliden, en hier rode papegaai cichliden. Dit is een hele leuke vis. Die gaat 's nachts echt slapen hè, dan gaat hij echt in die pijp liggen." Iets verderop in de winkel etaleert ze op geheel eigen wijze haar kennis bij een aquarium vol zogenoemde leeuwenkoppen, maar dan op zijn plat Amsterdams. "Die krijgen als ze ouder zijn zo'n mooie pluim op hun hoofd. Maar ze eten alleen zinkend voer, want anders gaan ze aan de lucht happen en gaat die pluim naar de klote."

De winkel in de Jan van Galenstraat ademt ruim een halve eeuw geschiedenis die de zaak tekent. Er is geen strak design, maar het is een propvol zaakje met rondom aquaria met vissen en hier en daar een handgeschreven promotiebordje waarop de tekst 'Zijn ze daar nou helemaal gek geworden', gevolgd door een stuntprijs, prijkt. Loesje lijkt voor een buitenstaander onaangedaan door het recente verlies van haar man. "Ja, ik moet toch door. De klanten die moeten niet voor een dichte zaak staan. Wij zijn de enige met de kennis."

Volgens Loesje is het tekenend dat ze haar zaak gaat sluiten. Want als zij na haar voorgenomen uitverkoop in juni en juli de deuren achter zich dicht trekt, is er in heel Amsterdam bijna geen tropische vissenwinkel in de stad meer over. "Amsterdam is veranderd, in Rotterdam en Den Haag bijvoorbeeld hebben mensen nog wel vissen. Vroeger waren hier echte Amsterdammer die hier woonde, toen was het gezellig. En daar hoort een vis bij. En ook een vogel. Iedereen had dat."

Ruim een halve eeuw met haar man in de zaak, dag in dag uit - Loesje heeft nooit personeel gehad, ze deed alles liever zelf - legt ze niet zomaar naast haar neer. Het is erg wennen nu ze plots alleen in de zaak staat. "Vooral in de avond ga ik alles overdenken. Hoe het was, en hoe hij was."

Arie

Haar man Arie was dol op watersport en naast de toonbank in de winkel hangen dan ook twee foto's van Arie op waterscooters. "Hij was hier al 75, en al die jonge jongens stonden hem aan te gapen aan de kant. Hij deed dingen die zij niet durfden."

De verhuurder van het pand heeft inmiddels een woning voor Loesje geregeld in Noord. Ze woont dan ook dichter bij haar dochter. Hoe dat leven eruit gaat zien weet Loesje nog niet. "We hebben dit zo lang gedaan, het wordt even wennen. Maar ook met mijn leeftijd is het op gegeven moment op hoor." Waar mensen uit de buurt binnenkort hun tropische vissen en bijbehorende spullen moeten halen weet Loesje niet. Wel hoopt ze het meeste uit de zaak te kunnen uitverkopen de komende tijd. "Het lijkt me ook leuk de mensen allemaal nog even te zien voor een laatste keer."

De Spot is een rubriek van het AT5-programma Damsko. Klik hier om alle afleveringen te bekijken.