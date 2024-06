Wie wordt Amsterdammer van het Jaar 2023?

Wie treedt er in de voetsporen van Kwame Agyapong-Ntra en wordt verkozen tot Amsterdammer van het Jaar 2023?

Ook afgelopen jaar zetten veel bijzondere Amsterdammers zich op allerlei manieren in voor een betere stad. Zes van hen maken dit jaar kans op de titel Amsterdammer van het Jaar. De komende week stellen deze genomineerden zich elke dag via een portret op AT5 aan je voor. Op 23 juni vindt de uitreiking van Amsterdammer van het Jaar 2023 plaats in Theater DeLaMar.