Minder tegels in de tuin dankzij tegelservice ''Groene tuin heeft veel voordelen''

In juni, september en oktober kunnen Amsterdammers via de gemeente hun tuintegels gratis laten ophalen. In Amsterdam Informeert spreken we twee buurvrouwen uit Nieuw-Sloten die actief met groen aan de slag zijn. Jolanda van Wierst vervangt de tegels in haar tuin en Sasa Rajnhart verzorgt de bloembakken in de straat.

AT5

"Een groene tuin heeft veel voordelen", vertelt Jaleesa Schaap van Weerproof Amsterdam. "In de zomer is een groene tuin wel vijf tot tien graden koeler." Ook is het beter tijdens de regen. "Het regenwater kan beter weg en wordt vastgehouden in de grond." Dit zorgt voor genoeg grondwater in tijden van droogte en voor minder overlast van regenwater in het riool. "Daarnaast is een groene tuin ook stressverlagend", aldus Schaap. Biodiversiteit Meer groen betekent ook meer biodiversiteit, dat merken ook buurvrouwen Jolanda en Sasa uit Nieuw-Sloten op. Jolanda geeft aan dat ze in haar tuin nu al verschillende soorten vogels tegenkomt. Ook hoopt ze op het bezoek van een egel. Er liggen nog steeds tegels in Jolanda's tuin, maar wel minder dan tevoren. Jolanda kiest voor een geleidelijke aanpak. "Ik heb nu 5m² aan tegels weggehaald aan de zijkant van mijn tuin en 2m² aan de achterkant" vertelt ze trots. En ze wil nog meer weghalen. "Ik wil graag ook nog een boom hebben om de vogeltjes in te laten wonen."

Jaleesa Schaap van Amsterdam Weerproof

Groen in de straat Jolanda is niet alleen bezig in haar eigen tuin. Samen met buurvrouw Sasa maakt ze ook de straat groener. "We hebben bakken neergezet, die hebben we gekregen van de gemeente", vertelt Sasa. "We hebben vier bakken nu maar het groeit een beetje uit de hand, dus we willen nog meer bakken." "Als ik binnen zit en ik kijk naar buiten word ik daar heel erg vrolijk van", geeft Jolanda aan. "Zelfs in de regen, dat is goed voor de plantjes."