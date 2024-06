Gereedschapswinkel viert 100-jarig jubileum: "Geen huis in Noord zonder een schroefje van ons"

De gereedschapswinkel W. Burger & Zn IJzerwaren op de Meeuwenlaan in Noord bestaat 100 jaar. Ja, je leest het goed: een eeuw lang. Veel is er niet veranderd, want vroeger stond oma Mies, oftewel Mies Burger achter de toonbank en nu staat Ingrid Burger achter de toonbank.

Loop je de winkel binnen is de kans groot dat Mohammed Khamlichi je begroet met een grote glimlach. "Hoe wij het doen, zo hebben de voorgangers het ook gedaan. Dat is het succes", aldus Khamlichi die 22 jaar in de winkel werkt. Honderd jaar geleden stond oma Mies achter de toonbank en dat was voor die tijd best bijzonder. "Ja, dat een vrouw het deed was voor die tijd best bijzonder", vertelt Ingrid Burger.

Altijd een praatje

Het geheime recept is simpel, volgens Ingrid. "Je maakt gewoon een praatje met de klanten en maakt echt contact met ze". Een vaste klant beaamt dat. "Ik hoop dat ze nog tweehonderd jaar blijven bestaan", zegt hij. Een andere klant heeft zojuist een specifieke moer gekocht en komt tevreden naar buiten. "Bij de grote jongens krijg je altijd die plastic verpakking rotzooi en hier krijg je het gewoon zo in de hand".

De winkel bestaat al honderd jaar en is zo ook meegegroeid met Noord. "Noord was vroeger altijd het ondergeschoven kindje en nu begint het steeds groter te worden. Er is geen huis in Noord zonder een schroefje van ons", lacht Ingrid. Het antwoord op de vraag hoe de winkel het tweehonderdjarig jubileum gaat halen is simpel: "Gewoon blijven ademen, blijven werken en plezier houden", aldus Ingrid Burger.