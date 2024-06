Zomerwerkzaamheden aan de Ring A10: "Als ik er last van heb dan vloek ik wel even"

Wie in de zomer gebruik wil maken van de Ring A10, moet er extra tijd voor uittrekken. Er staan namelijk veel wegwerkzaamheden aan de ringweg gepland. Van juli tot september wordt er intensief gewerkt aan de Zeeburgerbruggen, het project Zuidasdok en de Coentunnel. Om een indruk te krijgen van alle geplande werkzaamheden, rijden we een rondje over de ring met verkeersmanager Niels van den Brink.

In de periode van juli tot september wordt aan de Zeeburgerbruggen, Zuidasdok, en de Coentunnel gewerkt. Daarnaast wordt er vanaf de zomer het hele jaar aan de geluidsschermen in Noord gewerkt. Dit betekent dat er veel omleidingen en afsluitingen zullen zijn.

Van den Brink legt uit waarom de projecten juist nu worden aangepakt: "Veel infrastructuur in Nederland dateert uit de jaren vijftig en zestig. Dat betekent dat ze nu ofwel aan het einde van hun levensduur zijn, of veel onderhoud nodig hebben."

"Ik vraag me af of Melanie van der Horst wel in am woont. Met al die werkzaamheden"

Hoewel onderhoud hard nodig is, roept dit ook frustratie oproept bij Amsterdammers. "Ik vraag me af of Melanie van der Horst wel in Amsterdam woont. Met al die werkzaamheden", vertelt een sleepwagenchauffeur. Een andere Amsterdammer deelt die mening niet: "Ik denk dat het logisch is, en dat je dankbaar mag zijn dat er gerepareerd wordt."

Een motorrijder sluit af: "Ik heb heel weinig last van de werkzaamheden. Maar als ik er last van heb, dan vloek ik ook wel even."

Verkeersmanager Niels van den Brink vertelt in bovenstaande video meer over de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer.