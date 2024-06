Deel omwonenden Buikslotermeerplein vreest windhinder door hoge nieuwbouw

Een aantal omwonenden van het Buikslotermeerplein in Noord maakt zich zorgen over de plannen voor de nieuwbouw daar. Ze vrezen niet meer rustig door het gebied te kunnen wandelen vanwege windhinder.

Dat blijkt uit een brief van wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling) over de nieuwbouwplannen, waar al jaren over gesproken wordt . Als het aan Van Dantzig ligt wordt het Buikslotermeerplein het 'hart van Noord' met woontorens van 70 meter en op een enkele plek zelfs 90 meter hoog.

De vrees voor windhinder is volgens de wethouder onterecht. Hij schrijft dat er inmiddels onderzoek is gedaan naar de effecten van de hoogbouw op het windklimaat. "Ook na ontwikkeling van het winkelcentrum leent het windklimaat voor het overgrote deel zich nog prima voor winkelen en slenteren in het gebied zonder veiligheidsrisico’s of windoverlast", stelt Van Dantzig. "Nergens is er risico op windgevaar."

In de bouwplannen is een zogeheten setback opgenomen. Dat is een verspringing in de gevel om de windval te breken. Ook vraagt de gemeente iedere vastgoedeigenaar die een plan ontwikkelt in het winkelcentrum om een windhinderonderzoek te laten doen en 'zo nodig het ontwerp aan te passen'.

Meer woningen

In de brief staat ook dat het aantal nieuwe woningen in het gebied ten opzichte van de plannen uit 2021 omhoog is gegaan. Het zouden er in het deelgebied Winkelcentrum aanvankelijk 1200 tot 1800 worden, maar Van Dantzig gaat nu uit van ongeveer 1900 woningen. "Deze dichtheid past beter bij de stedelijke ambities en biedt meer kansen voor ook kleine vastgoedeigenaren om een initiatief te ontwikkelen." Daarnaast komen er in het deelgebied Centrumplein circa 875 woningen in plaats van de eerder beoogde circa 400.

De gemeenteraad besluit eind 2024 of de plannen door kunnen gaan.