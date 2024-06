Actie voor verblijfsvergunning Mikael (11): "Ik ben een burger van geen land"

Mikael (11) is geboren in Amsterdam, maar de kans bestaat dat hij wordt uitgezet naar Armenië. Hij heeft nog geen verblijfsvergunning en woont met zijn moeder Gohar, die uit Armenië komt, in het AZC in Zuidoost. Hij wil niets liever dan in Amsterdam blijven: "Ik vind het wel eng om naar een land te moeten waar ik nog nooit geweest ben."

De 11-jarig Mikael leert zijn vriend Guy Loyson hoe je moet pesten met kaarten. Ze kennen elkaar via de stichting Big Friends, die jongeren ondersteunt die extra aandacht kunnen gebruiken. "Het was liefde op het eerste gezicht", lacht Guy. "Eerst zat hij tegenover me, toen naast me en al heel snel zat hij bij me op schoot. Nu doen we allerlei dingen samen: muziek maken, pannenkoeken bakken en varen. En vooral grappen over elkaar maken. Ik zie hem echt als mijn tweede zoon."

Mikael is geboren en getogen in Amsterdam, maar omdat hij geen verblijfsvergunning heeft, is de kans aanwezig dat hij wordt uitgezet naar Armenië. De oorspronkelijke verblijfsaanvraag van het gezin had volgens de rechter niet afgewezen mogen worden, maar de IND is in hoger beroep gegaan. De zaak ligt nu al ruim 2,5 jaar bij de Raad van State.

Inhumaan

Guy is daarom met zijn familie in actie gekomen en startte een petitie. Hij ziet dat de onzekerheid lastig is voor het gezin: "Ik ben er niet tegen dat je als je hier niet hoort, je dan terug moet. Maar dan moet je dat met een of twee jaar zeggen. Je kunt niet tegen iemand die hier al elf jaar woont zeggen dat je weg moet. Dat is inhumaan."

Een meerderheid in de gemeenteraad heeft het college inmiddels gevraagd om een gedwongen uitzetting te voorkomen. De petitie van de familie van Guy is nu meer dan 12.500 keer ondertekend. "Ik ben hier geboren en getogen. Ik hoop dat ik in Amsterdam mag blijven. Ik denk dat ik dat ook verdien", vertelt Mikael.