Jeahnio (11) verheugt zich op gratis ritjes met het OV: "Zo kan ik vaker mijn oma bezoeken"

Amsterdamse kinderen van 4 t/m 11 jaar oud reizen vanaf 20 juli gratis met tram, bus en metro door de stad. In Amsterdam Informeert volgen we Jeahnio (11 jaar) en zijn oma die als voorproefje alvast met het OV naar de bibliotheek gaan.

Jeahnio en zijn oma wonen in stadsdeel Nieuw-West maar vandaag gaan ze naar de bibliotheek in het centrum. Jeahnio is namelijk gek op boeken, en oma Clea geniet ervan om onderweg in de tram gezellig te kletsen.

Jeahnio is enthousiast over het gratis OV vanaf de zomervakantie : "Ik vind het heel fijn en handig, want zo kan ik vaker mijn oma bezoeken. En ik kan meerdere bibliotheken bekijken en leukere uitstapjes maken."

Ook oma is blij met het gratis ov voor kinderen. "Eindelijk kan ik nu grotere afstanden gaan afleggen met hem. Het OV vind ik prachtig. We gaan er echt van genieten."