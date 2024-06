Gemeente sluit winkel vanwege illegale verkoop (soft)drugs-gerelateerde artikelen

De gemeente heeft vandaag een winkel in de Barndesteeg in het centrum gesloten, omdat de winkel artikelen verkocht die in strijd waren met het bestemmingsplan. Zo verkocht de winkel artikelen die te maken hadden met het gebruik van (soft)drugs, iets wat alleen in een zogenaamde headshop is toegestaan. Daarnaast werden er te veel souvenirs in de winkel verkocht.

Gemeente Amsterdam

De gemeente laat weten dat de winkel in het centrum een groot assortiment aan headshopproducten heeft, terwijl die op deze locatie niet zijn toegestaan. Ook blijkt dat de ondernemer meer dan het toegestane percentage aan souvenirs verkoopt. "De ondernemer heeft meerdere keren de mogelijkheid gekregen om de bedrijfsvoering en het assortiment aan te passen", schrijft de gemeente. Na waarschuwingen van de gemeente heeft de eigenaar zijn assortiment niet aangepast en moet daarom nu zijn winkel sluiten. Aanpak Het controleren van winkels in de binnenstad en hun bijbehorende bestemmingsplan, heeft te maken met het behouden van diversiteit onder winkels. In het bestemmingsplan staat wat voor soort winkels in welke straten wel of niet zijn toegestaan. "Door een goede balans te vinden in winkels die zich hoofdzakelijk richten op toeristen enerzijds en winkels die ook voor de Amsterdammer interessant zijn, zorgen we dat de binnenstad attractief blijft voor zowel bezoekers als inwoners van de stad", legt de gemeente uit.

De ondernemer van de winkel krijgt na de sluiting vandaag de mogelijkheid om een plan in te dienen waarin wordt beschreven hoe de zaak opnieuw kan worden ingericht of kan worden gebruikt, zodat het wel aansluit bij het bestemmingsplan. "Als er vertrouwen is dat de ondernemer zich in de toekomst aan de regels van het bestemmingsplan houdt, mag de winkel weer open", aldus de gemeente.