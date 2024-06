Halsema roept staatssecretaris op om 11-jarige Mikael in Nederland te laten blijven

'Heroverweeg uw eerdere besluit en verleen de 11-jarige Mikael alsnog een verblijfsvergunning', dat schrijft burgemeester Halsema vandaag in een brief aan demissionair staatssecretaris Van der Burg van asielzaken (VVD). Mikael is geboren in Amsterdam, maar omdat hij geen verblijfsvergunning heeft, bestaat de kans bestaat dat hij wordt uitgezet naar Armenië, waar zijn moeder vandaan komt.

De toekomst van Mikael, die nu in groep 8 zit en volgend jaar naar het Cygnus Gymnasium gaat, is al meer dan vijf jaar onzeker. Een eerdere verblijfsaanvraag werd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) afgewezen. De rechter oordeelde later dat dat niet had mogen gebeuren, maar de IND ging tegen die uitspraak in beroep. Inmiddels ligt de zaak ruim 2,5 jaar bij de Raad van State.

Oproep

Halsema vraagt nu aan Van der Burg om met de IND 'in overleg te treden' om te onderzoeken of Mikael alsnog in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning. "Mikael zit in de bloei van zijn leven en mag niet de dupe worden van verblijfsregelingen die misschien wel kloppen, maar waar de menselijke maat soms uit het oog verloren wordt", aldus de burgemeester.

"Als burgemeester van Amsterdam heb ik een zorgplicht voor mijn inwoners", schrijft Halsema. "Het gaat hier om een gewortelde Amsterdamse jongen. Ondanks zijn situatie doet hij het hartstikke goed op school en heeft hij een groot netwerk van vrienden en kennissen."

Een petitie waarin opgeroepen wordt om Mikael niet uit te zetten, is inmiddels 14.000 keer ondertekend. "Ik ben hier geboren en getogen. Ik hoop dat ik in Amsterdam mag blijven. Ik denk dat ik dat ook verdien", vertelde Mikael eerder tegen AT5.