Stad nl Gratis supermarkt in de Czaar Peterstraat in geldproblemen: "40.000 euro nodig"

De supermarkt begon als pop-up en moest functioneren als een vernieuwd, aanvullend concept voor de Voedselbank, omdat mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken hier zelf hun mandje kunnen vullen. Vooraf was duidelijk dat de sponsors het voor een jaar wilden financieren. Die periode is ten einde en daarom vrezen de initiatiefnemers voor het voortbestaan van de winkel, want het vinden van nieuwe geldschieters lukte vooralsnog niet.

'Tkramrepus' is de naam van de gratis winkel, ook wel de omgekeerde supermarkt genoemd. "Het is een omgekeerde supermarkt omdat we niet verkopen maar weggeven. Tegelijkertijd kun je hier ook je boodschappen doneren", vertelt Hidde Verheul, een van de initiatiefnemersl. Het concept is anders dan bijvoorbeeld de Voedselbank omdat men hier zelf kan bepalen wat er in het mandje meegaat. "Iedereen mag één dag in de week komen en mensen mogen zes producten per dag meenemen", vertelt hij.

Quote "We hebben uitgerekend dat we 40.000 euro nodig hebben om open te blijven" Hidde Verheul, initiatiefnemer

AT5

Per week komen er zo'n 250 tot 300 mensen gratis boodschappen doen. Toch is het de vraag voor hoe lang men dat nog kan blijven doen. De omgekeerde winkel heeft namelijk geldproblemen. "Wij kunnen de vaste lasten niet meer betalen. Daarmee kunnen we ook straks de winkel niet meer staande houden. We hebben uitgerekend dat we 40.000 euro nodig hebben om open te blijven." Geen structurele hulp Verheul vertelt positieve feedback te krijgen van mensen die gebruik maken van de winkel. Desondanks haalde dat, mogelijk nieuwe sponsors, niet over de streep. "Ik ben bang dat wij niet goed genoeg hebben kunnen laten zien dat ons concept impact maakt. We hebben de afgelopen twee jaar laten zien dat we honderden mensen hebben geholpen maar dat blijk niet voldoende voor bedrijven om structureel te helpen", aldus Verheul.

AT5

Verheul is ervan overtuigd dat er naast bestaande initiatieven zoals de Voedselbank ook kleinere concepten kunnen bestaan. Omdat het vernieuwend en creatief is, maar ook om onder jongeren te inspireren dat impact maken leuk kan zijn. "We staan op meerdere festivals en hebben samenwerkingen met hogescholen", aldus Verheul Toch gaat impact maken niet op, als de kas leeg blijft. Daarom zette Verheul een crowdfunding op en blijft hij doorzoeken naar nieuwe investeerders. Mocht dat binnen een jaar niet lukken dan is het volgens hem ook een optie dat een ander bedrijf de winkel overneemt. Een laatste, minder geliefde mogelijkheid, is dat de deuren voorgoed moeten sluiten. "Dan maken we de laatste producten op aan de doelgroep", vertelt hij.