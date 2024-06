Forse uitbreiding van aantal laadpalen die op piekmomenten laadsnelheid terugschroeven

Doordat op het volle elektriciteitsnet niet meer alles tegelijk kan, wordt het aantal laadpalen die op piekmomenten de laadsnelheid terugschroeven uitgebreid. Dienstverlener Equans gaat met netbeheerder Liander het aantal van deze 'slimme' laadpalen in de stad vergroten van 60 naar 1000. Dat is een derde van alle laadpalen die Equans in de stad heeft.

De duizend openbare laadpalen zullen 'netbewust worden aangestuurd'. Dit houdt in dat op piekmomenten de laadsnelheid wordt teruggeschroefd, zodat er op het net genoeg stroom overblijft voor anderen. Het is volgens de aanbieders belangrijk dat slimmer laden van elektrische auto's overal de norm wordt.

"Elektrische auto’s staan gemiddeld twee derde van de tijd dat ze aangesloten zijn, volgeladen aan de laadpaal. De accu is in slechts een derde van die tijd volgeladen. Dit biedt ruimte om deze laadsessies flexibel te maken, bijvoorbeeld door minder snel te laden wanneer de capaciteit op het elektriciteitsnet beperkt is", aldus Equans en Liander.

'Flexibele laadsessies'

Laadsessies van elektrische auto's zullen daarom flexibel gemaakt worden. Zo zal de laadsnelheid voornamelijk tussen 16.00 en 20.00 uur verlaagt worden. In dat tijdsbestek zijn er namelijk veel auto's aangesloten op de laadpalen en is daarnaast het elektriciteitsverbruik van huishoudens hoog.

"Door het verlagen van de laadsnelheid, wordt de belasting op het elektriciteitsnet teruggebracht zodat er ruimte ontstaat voor het verwarmen van huizen, koken en het draaien van de wasmachine. Op 80 procent van de dag kunnen elektrische auto's gewoon met maximale snelheid worden geladen", aldus de netwerkaanbieders. Mochten bestuurders op piekmomenten toch op volledige snelheid willen laden, dan is er een 'priority optie' mogelijk.

Elektrisch rijden

Doordat het aantal elektrische auto's in Nederland groeit en in 2044 naar verwachting 10 miljoen elektrische personenauto's zal kennen, neemt de vraag naar het aantal laadpalen toe. Naar verwachting zijn er dan ongeveer 4,3 miljoen laadpunten nodig, waarvan ongeveer 18.000 in Amsterdam. 9.000 daarvan zullen openbare laadpalen zijn.