Tevreden gevoelens ondanks lagere straffen dan geëist voor moord Peter R. de Vries

Alle negen verdachten in de zaak rondom de moord op Peter R. de Vries kregen vanochtend een lagere straf van de rechtbank dan wat het Openbaar Ministerie had gewild. Drie maal werd levenslang geëist, maar maximaal 28 jaar gevangenisstraf werd de verdachten opgelegd. Volgens de advocaat van de familie zijn de zoon en dochter van De Vries tevreden, het OM wil waarschijnlijk in hoger beroep.

"In totaal gaat het hier om bijna 120 jaar celstraf, en daar zijn we over de gehele linie tevreden", vertelt de persofficier van justitie Justine Asbroek. Drie verdachten zijn vrijgesproken, drie verdachten hebben 26 en 28 jaar cel gekregen en verder zijn er straffen van 10 en 14 jaar uitgedeeld. Wat voor alle straffen geldt: ze zijn lager uitgevallen dan hoe het OM het graag had gezien.

"Het gaat hier om een van de zwaarste misdrijven die er bestaan. Er moet behoedzaam worden omgegaan met levenslang", licht de persrechter toe. "Het gaat om een enkelvoudige moord, alle personen die zijn veroordeeld zijn nooit eerder voor zoiets veroordeeld en dan is levenslang niet passend."

Advocaat Annemiek van Spanje staat de familie - waaronder zoon Royce en dochter Kelly - van Peter R. de Vries bij: "De familie heeft nooit de verwachting gehad dat levenslang opgelegd zou worden, maar wel misschien dat het 30 jaar zou zijn. Maar wat de straf ook zou zijn geweest, we krijgen Peter er nooit mee terug." Ze vinden dat het proces eerlijk is verlopen, "dan moet je het doen met de uitspraak die er ligt."

Wel of geen relatie tot Marengo?

De rechtbank: "Het is een schokkende misdaad en rechtbank en je ziet wat dit doet met nabestaanden, maar het gaat om een enkelvoudige moord." De rechter ziet niet genoeg bewijs om te zeggen dat de moord op Peter R. de Vries is uitgevoerd vanwege zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces.

"Wij zijn het daar niet mee eens", zegt het OM. "We vinden dat dit past in een reeks moorden: de moord op de broer van de kroongetuige, de raadsman Derk Wiersum en nu de vertrouwenspersoon."

Het Openbaar Ministerie moet de vonnissen nog goed bestuderen om te zien of er kans is om in hoger beroep te gaan, "Maar we achten die kans zeker aanwezig." Voor de familie is het volgens hun advocaat geen opluchting dat deze dag is geweest, "maar er is wel een paaltje in de grond geslagen." Toch zien ook zij de kans dat er nog in hoger beroep wordt gegaan. "En dan kan dit zeker nog één tot twee jaar duren", aldus advocaat Van Spanje.