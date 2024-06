Aantal daklozen in de stad groeit, 15.000 mensen dakloos of dreigend dakloos

Het aantal daklozen in Amsterdam neemt nog steeds toe; de gemeente laat weten dat zij het aantal mensen dat dakloos of dreigend dakloos is, nu schat op 15.000. Dat concludeert zij na een evaluatie van het afgelopen jaar naar aanleiding van het programma Aanpak Dakloosheid. "De problemen rond het brede vraagstuk van dakloosheid zijn taai en de oplossingen zijn complex", aldus wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang).

De gemeente komt na een evaluatie rond dakloosheid in de stad vandaag met een raadsinformatiebrief over de voortgang rond Aanpak Dakloosheid. Ondanks de miljoenen die zijn geïnvesteerd, de extra opvangplekken die zijn gecreëerd en de begeleiding en preventieve aanpak, ziet zij het aantal daklozen in de stad toenemen.

Met het programma Versterking Aanpak Dakloosheid wil het college niet alleen meer opvangplekken in de stad creëren, ook wil zij de gemeentelijke dienstverlening en de kwaliteit van hulpverlening in de opvang verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om ondersteuningsmogelijkheden voor daklozen te verbreden.

"Belangrijk op de korte termijn zijn de uitbreidingen van de opvang, om mensen die nu op straat belanden of dreigen te belanden, snel te kunnen helpen. Juist voor de mensen die minder rechthebbend zijn, is het van levensbelang dat zij perspectief krijgen en wordt voorkomen dat hun problemen verergeren door een verblijf op straat", laat de gemeente weten.

Drie nieuwe opvanglocaties

Het college is van plan om drie nieuwe opvanglocaties in de stad te openen. In totaal is hier plek voor 90 mensen. Daarom wil de gemeente in gesprek gaan met de stadsdelen - Zuidoost, Noord en Nieuw-West -, waar volgens hen de problematiek rond dakloosheid het grootst is. In deze drie stadsdelen wordt de mogelijkheid voor het creëren van een zogenaamde inloopvoorziening verkend. "Zowel om meer dakloze mensen opvang te bieden, als het verminderen van overlast die met verblijf op straat kan ontstaan", schrijft de gemeente.

Samen met stadsdeel Zuidoost wordt al gezocht naar een geschikte locatie. Op korte termijn zal het stadsdeel in gesprek gaan met de gemeente over hoe economische dakloosheid verminderd kan worden. Hierbij wordt ook gekeken hoe de overlast, die onder meer door dakloze mensen, in de H-buurt kan worden tegengegaan.

Tijdelijke woonoplossingen

Ook wordt er gekeken naar het vergroten van tijdelijke woonoplossingen. In de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting is een nieuwe urgentiecategorie voor de meest kwetsbare economisch daklozen aangekondigd. "Deze urgentiemogelijkheid is samen met de partners HVO-Querido en De Regenboog Groep in 2023 voorbereid, zodat deze direct al per 2024 in de huisvestingsverordening kon worden opgenomen."