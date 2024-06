Rotonde Mosplein bijna klaar: "Veiliger, overzichtelijker en groener"

We zijn terug op het Mosplein. Er is hier sinds september vorig jaar gewerkt aan de vernieuwing van de rotonde en op een paar kleine dingen na zit het werk erop. In Het Verkeer spreken we omgevingsmanager Liselot van der Knaap over de vernieuwde rotonde.

"De rotonde is veiliger, gebruiksvriendelijker en groener geworden", vertelt Van der Knaap. "Zo is de middenberm vergroot en verplaatst, zo remmen automobilisten automatisch af." Ook is er een extra oversteekplaats gemaakt waardoor fietsers nog maar één kant op mogen. En is er een drempel toegevoegd aan de weg van de Johan van Hasseltweg. De drempel zat niet in het originele plan. "We hebben de drempel geplaatst op verzoek van bewoners", geeft Van der Knaap aan. "Zij hadden zorgen over de snelheid van het verkeer dat naar beneden komt, en daar hebben we naar gehandeld."

De werkzaamheden aan de rotonde bleven het afgelopen jaar niet onopgemerkt. "Het was best lang omrijden en druk met verkeer, vooral in de middag. Maar dat hij af is, vind ik top", merkt een buschauffeur op. Een andere voorbijganger kan zich voorstellen dat de werkzaamheden voor hinder zorgden. "Ik denk dat veel mensen last van de werkzaamheden hebben gehad. Vooral mensen die slecht ter been zijn", vertelt ze. "Ik denk dat iedereen heel blij is dat de rotonde weer open is. Hij is nu een stuk beter dan dat hij was."

De rotonde is nog niet helemaal af. "We willen de rotonde graag schoon, heel en veilig achterlaten", vertelt Van der Knaap. Zo moeten de borden nog worden weggehaald en moet er een laadpaal verplaatst worden. Deze paal was nodig bij het opladen van het elektrisch werkmateriaal. Eind juni zijn alle werkzaamheden afgerond.