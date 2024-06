'Rico Verhoeven niet vervolgd na aangifte wegens bedreiging voormalig zakenpartner'

De kickbokser Rico Verhoeven wordt niet vervolgd voor het bedreigen van zijn voormalig zakenpartner Tibor Koppers, dat meldt de NOS . Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) 'zijn er geen strafbare bedreigingen geuit'. Koppers deed vorige week aangifte tegen Verhoeven, nadat de kickbokser en diens manager hem tijdens een expositie over vechtsport in het Wereldmuseum zouden hebben bedreigd.

Verhoeven en Koppers hadden samen een bedrijf in voedingssupplementen en werkten een tijd nauw samen. Deze onderneming ging vervolgens failliet. Volgens De Telegraaf zou een ruzie zijn ontstaan over een bedrag van 750 duizend euro.

Confrontatie

De twee kwamen elkaar in het Wereldmuseum, het voormalige Tropenmuseum, tegen. Daar kregen Verhoeven en zijn manager Karim Erja harde woorden tegenover Koppers. In de woordenwisseling zou Rico onder andere hebben gezegd dat Koppers 'op zijn knieën moest en zijn excuses moest aanbieden'.

Erja zou hebben gezegd dat 'hij en Verhoeven nog lang niet klaar waren met Koppers'. Koppers deed vervolgens aangifte van bedreiging. Erja en Verhoeven lieten na het voorval weten zich niet te herkennen in de aanklacht, die vorige week dinsdag bij de politie werd ingediend. Er zouden beelden zijn opgevraagd van het evenement en ook zouden eventuele bezoekers zijn gehoord.

Geen bedreiging

Het OM bevestigde vandaag dat er inderdaad geen sprake was van een bedreiging. De manager van Verhoeven liet aan de NOS weten blij te zijn met die beslissing. "Ondanks dat we ons geen zorgen maakten, gesterkt door getuigen en de wetenschap hetgeen zich daadwerkelijk heeft afgespeeld, is het heel fijn dat we dit achter ons kunnen laten", aldus de NOS.