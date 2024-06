Ajax oefent op 5 juli tegen Zwolle, trainingskamp vanaf 15 juli in Wageningen

De eerste data voor het nieuwe voetbalseizoen van Ajax druppelen binnen. Zo is bekend gemaakt dat Ajax op vrijdag 5 juli een oefenwedstrijd zal spelen ten PEC Zwolle en dat ze maandag 15 juli op trainingskamp gaan in het Gelderse Wageningen. Tijdens dat kamp spelen ze ook twee oefenwedstrijden, waarschijnlijk op 18 en 19 juli.

Een groot deel van de selectie begint volgende week dinsdag of woensdag met de eerste fitheidstesten op De Toekomst. De eerste veldtraining van de nieuwe coach Francesco Farioli staat volgende week donderdag op de rol. De Italiaan is al begonnen met werken, hij is gisteren al op De Toekomst gespot. De internationals die op het EK spelen zijn er volgende week uiteraard nog niet.

Ajax moet komend seizoen extra vroeg aan de bak omdat ze op donderdagen 25 juli en 1 augustus al de eerste officiële wedstrijd zullen spelen in een poging Europees voetbal te halen. De loting voor deze duels is volgende week woensdag.

Play-offs

Winnen ze deze potjes weer dan wacht op 22 en 29 augustus de play-offs voor dus of de Europa League of de Conference League. En als Ajax verliest in de Europa League-ronde, hebben ze nog steeds kans op Europees voetbal, want stromen ze door in de play-offs spelen van de Conference League. Bij verlies in de tweede voorronde van de Conference League is het klaar, dan speelt Ajax geen Europees voetbal komend seizoen.

Op maandag 22 juli weet Ajax tegen wie ze kunnen spelen als ze winnen (of verliezen) in de eerste voorronde, dan vindt de loting plaats.

Hoe de selectie er uit zal zien is nog volstrekt onduidelijk, maar vanaf komende maandag is de opening van de transfermarkt. De voorverkoop voor de eerste twee Europese voorrondes is al begonnen.