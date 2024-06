Structurele problemen bij uitbetaling van salarissen handhavers en stadsreinigers

Het gaat al jarenlang mis bij de uitbetaling van salarissen van stadsreinigers, groenvoorzieners en handhavers. Toeslagen voor onregelmatige werktijden en fysiek zware werkzaamheden worden structureel te laat of verkeerd uitbetaald. Wethouder Hester van Buren (Personeel en Organisatie) is onaangenaam verrast en stelt een speciale taskforce in.

Het gaat om ruim tweeduizend medewerkers die werkzaam zijn bij de afdelingen Afval en Grondstoffen, Stadswerken en THOR. Uit een objectieve steekproef blijkt dat 13,4 procent van de salarissen niet in één keer correct wordt uitgekeerd. "Uiteraard is dit onacceptabel", aldus Van Buren in een brief aan de gemeenteraad. "De veelheid aan diensten, toeslagen, maatwerkafspraken, moeten voor elke 10e van de maand volledig correct, getoetst en gecontroleerd ingevoerd worden in de salarisadministratie. Dat lukt niet altijd omdat er sprake is van veel informatie, verschillende invoermanieren, diverse momenten en wijzen van toetsing en controle en er sprake is van verschillende overdrachtsmomenten", aldus Van Buren.

Het betekent dat er bij het uitkeren van de salarissen een maand later een correctie moet worden uitgevoerd. Signalen over de problemen zijn er al sinds het oprichten van het cluster Stadsbeheer in 2018, waar onder anderen stadsreinigers, vuilnisophalers, groenvoorzieners en handhavers onder vallen. Zo werden er destijds in de digitale systemen verkeerde koppelingen van medewerkers en diensten ingevoerd. "Deze zijn met terugwerkende kracht voor alle betrokken medewerkers gerepareerd." Ondanks het aanscherpen van werkprocessen bleek afgelopen maart dat het aantal correcties 'significant fors' bleef. Sommige medewerkers kregen soms tot wel 270 euro te veel onregelmatigheidstoeslag uitbetaald, terwijl anderen juist tot wel 383 euro te weinig ontvingen voor het verrichten van fysiek zware werkzaamheden. Dit moest een maand later worden gecorrigeerd. Taskforce moet zorgen voor beterschap Een door de wethouder ingestelde taskforce moet er op korte termijn voor zorgen dat de juiste informatie tijdig (voor de 10e van de maand) wordt ingevoerd, zodat er minder correcties in de maand daarna nodig zijn. Daarnaast heeft de taskforce de opdracht dit werkproces structureel beter te organiseren. De taskforce stopt pas als het structureel beter gaat. Van Buren: "Medewerkers moeten kunnen rekenen op een correct uitbetaald salaris. Zij hebben hier voor gewerkt en hebben dit nodig voor hun levensonderhoud. Daarom werken we hard aan het omlaag brengen van het benodigde aantal correcties."