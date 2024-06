Nieuwbouw en autoluwe straten in Nieuw-West, drie buurten gaan op de schop

Drie buurten in Nieuw-West gaan binnenkort zeer waarschijnlijk op de schop. Bouwwethouder Reinier van Dantzig (D66) laat weten dat het college daar inmiddels mee akkoord is gegaan. Alleen de raad moet nog met de plannen instemmen.

Het gaat om het Ruychaverkwartier in Geuzenveld, de Couperusbuurt in Slotermeer en de Hoekenes in de Blomwijckerbuurt (Osdorp). In de Couperusbuurt en het Ruychaverkwartier worden de straten autoluw gemaakt.

In de Couperusbuurt betekent dat een stop op parkeervergunningen voor nieuwe bewoners. De extra ruimte die daarmee ontstaat wil de gemeente opvullen met groen. De straten in de buurt worden ingericht als woonerf.

In de Nicolaas Ruychaverstraat kunnen na de herinrichting helemaal geen auto's meer komen. Het doorgaand verkeer wordt vanaf dan omgeleid naar de randen van de buurt. Ook worden de parkeerplekken verplaatst om ruimte voor groen te maken.