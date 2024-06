950 nieuwe sociale huur- en flexwoningen op Strandeiland

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw) en woningcorporaties De Alliantie, Ymere en Stadgenoot tekenden vandaag voor de bouw van de woningen.

Oplevering volgend jaar zomer

Na de zomer start de bouw van de 350 flexwoningen, bedoeld voor jongeren, statushouders en mensen met een maatschappelijk beroep, zoals politieagenten en leraren. De verwachting is dat de woningen volgend jaar rond de zomervakantie worden opgeleverd en daar minimaal 15 jaar blijven staan. Daarna kunnen de woningen naar een andere plek. Iedere corporatie is verantwoordelijk voor een derde van de woningen.

De bouw van de sociale huurwoningen start volgend jaar, eveneens door de drie corporaties. Deze woningen zijn bedoeld voor starters, kleine en grote gezinnen, en worden in 2027 opgeleverd. "Het is mij echt een plezier om te tekenen voor de eerste woningen van Strandeiland. En mooi dat er weer woningen bij komen in Amsterdam, want elke woning telt", aldus Van Dantzig.

Grote toekomstige stadswijk

Strandeiland wordt met 8.000 woningen een van de grootste toekomstige stadswijken. Het wordt een eiland met veel water, een stadsstrand van 750 meter, zes bruggen, een haven en een natuurbaai. Alle woningen op Strandeiland worden gasloos en circulair, dat wil zeggen met duurzame materialen, gebouwd. Met warmte en kou uit de bodem worden de huizen verwarmd of gekoeld.

Verder is het de bedoeling dat het eiland straks zelf energie gaat leveren.