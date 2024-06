Automobilist geeft gas bij blokkade-actie pro-Palestinademonstranten

Pro-Palestinademonstranten hebben de Roetersstraat nabij het Roeterseilandcampus van de UvA tot vanmiddag 17.00 uur geblokkeerd. Ter hoogte van bioscoop Kriterion zaten tientallen actievoerders op de weg. Doorgaand verkeer kon er niet langs, wat leidde tot een incident met een automobilist. De man in de auto werd tegengehouden door een groep demonstranten.

De auto reed hard achteruit waardoor een demonstrant, die vermoedelijk op de auto leunde, op straat viel. Daarna gaf de bestuurder even gas richting de toegesnelde demonstranten. De man ging er daarna in z'n achteruit ervandoor. Het lijkt erop dat de gevallen actievoerder niet gewond is geraakt. De demonstranten willen AT5 niet te woord staan.

Trams stonden ook te wachten tot ze er weer langs konden. De actievoerders sloegen ook op auto's die er langs wilden, en gingen zo nu en dan in gesprek met automobilisten. Ook werd een man van zijn scooter getrokken toen hij vrij hard op de blokkade in dreigde te rijden.