OBA Live nl OBA Live: Reading in Black, Ommetje met Tom en Amsterdammer van het Jaar

Deze week in Oba Live is Sharily Ortela, oprichter van Reading in Black te gast. Spreken we Tom Jongbloed, bekend van Ommetje met Tom op Instagram over zijn uitgebrachte boek en hebben we het met Orville Breeveld over de prijs Amsterdammer van het Jaar die hij dit jaar weer mag uitreiken.

Reading in Black Sharily Ortela is de oprichter van de boekenclub Reading in Black. Sharily: "Ik lees veel, maar ik realiseerde me dat ik niet veel zwarte auteurs lees. Ik vond dat best wel beschamend." De boekenclub biedt ook ruimte om over wat zwaardere onderwerpen te praten: "De boekbesprekingen voelen heel therapeutisch aan". Bij de thema's die aan bod komen koppelt Sharily vaak fysieke plekken in Amsterdam die ze met de boekenclub bezoeken.

Ommetje met Tom Amsterdam zit vol verborgen parels, maar nu iedereen aan zijn telefoon geplakt zit, vergeten mensen omhoog te kijken. Tom Jongbloed heeft daarvoor de remedie. Samen met zijn dochter neemt hij zijn volgers op Instagram mee door de stad en deelt hij allerlei verhalen en weetjes. Tom: "What you see is what you get. Het gaat op een hele natuurlijke manier en we blijven gewoon leuke dingen doen." Al hun ontdekkingen zijn sinds kort gebundeld in hun boek genaamd Kijk omhoog, Amsterdam! waardoor de lezers Amsterdam nog beter leren kennen.

Amsterdammer van het Jaar Orville Breeveld is presentator van Amsterdammer van het Jaar. Een uitreiking waarbij Amsterdammers die zich belangeloos inzetten voor Amsterdam en zijn bewoners in het zonnetje gezet worden. Orville: "Een bijdrage leveren aan je stad is wel echt major." Tot en met 20 juni kan er gestemd worden op jouw favoriete Amsterdammer van het Jaar! Hij of zij mag 23 juni de prijs in theater DeLaMar in ontvangst nemen.

