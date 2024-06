EK 2024 nl Stad kleurt al een beetje oranje: "Wel weer zin in een voetbalfeest"

Vanavond is het zover. Met Duitsland tegen Schotland gaat dan het Europees kampioenschap voetbal van start. In het verleden was er nog wel een sprake van een heuse Oranjekoorts in de stad. Nu zie je je Amsterdam op een aantal plekken langzaamaan toch wel iets oranje kleuren. Vooral in winkels en cafés natuurlijk, maar ook sommige buurtjes hangen de vlaggen al buiten.

Voetbal kijken in de kroeg, een betere combinatie is er voor veel voetbalfans niet. Dat speelt café-eigenaar Dennis Kaandorp maar al te graag op in. Naast een gigabinnenscherm en een paar tv-schermen buiten krijgt zijn tent in De Pijp een oranje gloed deze aankomende weken. "De buren kwamen er eigenlijk mee van kom op Den, we moeten wel even wat leuks doen. En zo kwam ik met de vlaggetjes", vertelt Kaandorp. "We hebben dit EK echt even nodig. Amsterdam heeft wel weer zin in een voetbalfeest."

"Waar die vlaggetjes vandaan komen? Uit China natuurlijk", vertelt de verkoopster van feestartikelen. "Maar ze hangen helaas nog hier in de winkel in plaats van buiten. Wij hebben zelf in ieder geval het goede voorbeeld al gegeven", doelend op de oranje vlaggenzee boven de voordeur. Klanten van de feestwinkel op de Linnaeusstraat kunnen niet om het EK heen. Voetbaloorbellen, gigantische zonnebrillen en oranje zweetbanden, de oranjekoorts is hier zeker toegeslagen. Voor een klant die met Nederland tegen Frankrijk een feestje organiseert komt deze zee van prullaria als geroepen. "Ik wil vlaggetjes, oranje, alles. En misschien ook wel iets voor achter de barbecue, iets oranjes. Een schort of zo." Bij een kroeg tegenover de Melkweg bestaat het begrip over de top in ieder geval niet. Aan de muur hangt een vuvuzela, tientallen wuppies, vlaggetjes en nog meer oranje spul. Een geschiedenis aan EK en WK materiaal is hier te vinden, want aan weggooien doen ze hier niet. "Ieder jaar komt er meer bij, we vinden het nooit genoeg. Het mag lekker over de top", vertelt Paul vanachter de bar.

Een café voorbereiden op het EK is en blijft een onvoorspelbare zaak. "We hebben ons goed voorbereid qua bier, wel twintig fusten in plaats van tien, dus het bier raakt niet op. Helaas is onze televisie kapot gegaan gister en de nieuwe tv deed het ook niet. Dat zijn toch wel de eindsprintjes die je moet trekken hoor!" Zondag barst het EK los voor het Nederlands elftal. Om 15.00 uur is de eerste wedstrijd in de poule tegen Polen.