Tweede verdachte aangehouden voor explosie bij woning Derde Oosterparkstraat

Voor de explosie bij een woning aan de Derde Oosterparkstraat heeft de politie een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 33-jarige man uit België. Volgens de politie had hij een aansturende rol bij de explosie.

Het explosief werd 's nachts op 5 oktober voor een deur van een appartementencomplex afgestoken. Van de deur van het gebouw bleef slechts de helft over en meerdere ruiten lagen aan diggelen. Ook de keuken van het naastgelegen restaurant La Cervecia raakte beschadigd. Net als een aantal auto's dat in de straat geparkeerd stond.

Een eerste verdachte, een 30-jarige Rotterdammer, werd een maand na de explosie aangehouden. Hij werd eerder dit jaar veroordeeld tot 3 jaar en 4 maanden cel.

De tweede verdachte kwam later in beeld. Hij werd afgelopen maandag in Amsterdam aangehouden. De man zou een 'aansturende rol' hebben gehad bij de explosie, zo laat de politie weten. Vandaag oordeelde de rechter-commissaris dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten.