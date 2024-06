Fietser overleden na aanrijding met auto in Westelijk Havengebied

Een fietser is vanmiddag overleden na een aanrijding met een auto op de Westhavenweg in het Westelijk Havengebied. De man raakte zo ernstig gewond dat hij ter plekke moest worden gereanimeerd, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen.

Het ongeluk gebeurde vanavond rond 17.30 uur. De automobilist en fietser kwamen met elkaar in botsing op de Westhavenweg, ter hoogte van het Kajuitpad. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht. De automobilist is aangehouden, wat gebruikelijk is bij dit soort ernstige ongelukken, en zal worden verhoord.

Om eventuele getuigenverklaringen zuiver te houden wil de politie ook niet meer informatie kwijt. De politie roept iedereen die iets gezien heeft op zich te melden.