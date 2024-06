Speciaal brandweerteam klaar voor extreem geweld: "De wereld verandert, wij ook"

Dat de politie en marechaussee kunnen optreden bij terreuraanslagen en ander extreem geweld is bekend, maar ook de brandweer heeft een team dat hierop voorbereid is. AT5 kreeg een inkijk in de werkwijze van het team.

De leden van het zogeheten Quick Response team (QRT) hebben extra medische kennis en dragen kogelwerende vesten en helmen. Elk team telt zes QRT'ers, ze kunnen 24 uur per dag ingezet worden vanaf een kazerne in Noord. Daar staat hun eigen bus. De brandweermensen dragen geen (vuur)wapens. Afgelopen vrijdag werd er geoefend op twee verschillende locaties, waarbij zelfs een politiehelikopter werd ingezet:

Het QRT bestaat al een paar jaar, maar is nog relatief onbekend. Het had op 22 februari 2022 de eerste inzet, tijdens de gijzeling in de Apple Store. Volgens Peter Butter, organisator van oefeningen en een van de brandweermensen achter het QRT, is het team hard nodig. "De wereld verandert en wij veranderen mee. Aan de kanten van elkaars specialisme kom je elkaar steeds vaker tegen. Ik zeg weleens, bij een schietincident met brand in de metro, dan kan de DSI (Dienst Speciale Interventies, red.) niet verder, maar wij ook niet." Samenwerking Butter werkt bij de twee verschillende oefeningen onder andere samen met de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de marechaussee, het Special Operations Response Team (S.O.R.T) van Ambulance Amsterdam en de politie. Het ging om eindoefeningen voor zes nieuwe leden van het QRT, die op deze manier ook leren samenwerken met de andere diensten.

Het QRT met de marechaussee AT5

Het QRT met de marechaussee AT5

Het QRT met de marechaussee AT5

Het QRT met de marechaussee AT5

Het QRT met de marechaussee AT5

Het QRT in een ondergrondse ruimte AT5

Het QRT in een ondergrondse ruimte AT5

Het QRT in een ondergrondse ruimte AT5

Het QRT in een ondergrondse ruimte AT5

Het QRT AT5

Het QRT AT5

Het QRT AT5

Het QRT heeft kogelwerende vesten en helmen AT5

Het QRT heeft kogelwerende vesten en helmen AT5

Het QRT heeft kogelwerende vesten en helmen AT5 Volgende

Bij extreem geweld werken hulpdiensten met verschillende zones. De hot zone is het onveilige gebied waar de aanslagplegers nog zijn, waar nog explosieven liggen of gevaarlijke stoffen vrijkomen. Daarna komt de warm zone, dat gebied is beperkt veilig. Buiten de warm zone ligt de cold zone, waar het voor alle hulpverleners wel veilig is om te werken. Het Quick Response Team van de brandweer kan onder bescherming van de politie of marechaussee optreden op de grens van de hot- en warm-zone. "Daar is het gevaar te overzien", legt Butter uit. "Want we zijn beschermd. Daar kunnen we met onze bescherming ons werk doen. En daar levens redden."

Het S.O.R.T. van de ambulancedienst AT5

Het S.O.R.T. van de ambulancedienst AT5

De BSB van de marechaussee AT5

Een acteur speelt een aanslagpleger AT5

Overleg tussen de verschillende diensten AT5

De BSB met de politie AT5

De BSB van de marechaussee AT5

De politiehelikopter deed ook mee AT5

De BSB krijgt adembescherming van het QRT AT5

De BSB krijgt adembescherming van het QRT AT5

Het QRT wordt beschermd door de politie AT5

Het QRT wordt beschermd door de politie AT5 Volgende

Dat hulpdiensten teams hebben die voorbereid zijn op terreur is niet nieuw. Het S.O.R.T. van de ambulancedienst kwam in 2019 al voor het eerst met kogelwerende vesten in actie. Amsterdam is de enige met een dergelijk team. Het QRT is iets minder uniek: er zijn in de rest van Nederland nog drie QRT-teams. De zes die hun eindoefeningen voor het QRT deden zaten aan het einde van hun opleiding. Ze zijn allemaal geslaagd.