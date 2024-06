Man en vrouw gewond bij steekpartij Osdorp, twee verdachten opgepakt

Bij een steekpartij in Osdorp zijn vannacht een man en een vrouw gewond geraakt. De slachtoffers werden op verschillende plekken aangetroffen, maar wel dicht bij elkaar in de buurt. Beiden zijn overgebracht naar het ziekenhuis, de vrouw raakte zwaargewond. In de omgeving heeft de politie twee mannen aangehouden.

Rond 01.30 uur kreeg de politie meldingen binnen van incidenten aan de Ookmeerweg, de Nieuwe Laan en de Osdorper Ban. Toegesnelde agenten troffen een gewonde man aan op de Ookmeerweg. Niet veel later wordt ook de zwaargewonde vrouw aangetroffen in een bakkerij aan de Nieuwe Laan. Beide slachtoffers zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

In de omgeving heeft de politie twee mannen weten aan te houden. De politie vermoedt dat alle personen zijn betrokken bij hetzelfde incident, maar dat wordt op het moment nog onderzocht. De politie doet op verschillende plekken in de buurt onderzoek om er achter te komen wat er precies is gebeurd en welke rollen de slachtoffers en verdachten hadden daarbij.

Omdat er nog vrij veel onduidelijk is over het incident, vraagt de politie of getuigen die meer weten over de aanloop om zich te melden. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.